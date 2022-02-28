Turkey Hardens Criticism of Russia as Ukraine Conflict Intensifies

As Russia intensifies its assault on Ukraine, Turkey is hardening its criticism of Russia and heeding Kyiv’s calls for support – moves that some analysts suggest could threaten Turkey’s attempts to maintain good ties with both Moscow and Kyiv. Dorian Jones reports from Istanbul.
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Під час свят торгові мережі наживаються на покупцях і обманюють їхрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Під час свят українці залишають в магазинах третину заробітку. При цьому мережі наживаються на покупцях. Ось кілька прикладів, як найчастіше …читати
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