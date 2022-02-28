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Turkey Hardens Criticism of Russia as Ukraine Conflict Intensifies

As Russia intensifies its assault on Ukraine, Turkey is hardening its criticism of Russia and heeding Kyiv’s calls for support – moves that some analysts suggest could threaten Turkey’s attempts to maintain good ties with both Moscow and Kyiv. Dorian Jones reports from Istanbul.

дата публікації: 28-02-2022



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