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США закривають повітряний простір для російських літаків

«Я оголошую, що ми приєднуємося до наших союзників та закриваємо американський повітряний простір для всіх російських рейсів», – сказав президент США Джо Байден

дата публікації: 02-03-2022



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