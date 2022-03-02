Biden: Putin Miscalculated on Ukraine-the West is United

In his first State of the Union address, U.S. President Joe Biden touted his success in uniting much of the world against Russian President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.
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Шахрай Коломойський забрехався: ні! ми з Портновим не дружимо, але… позавчора бачилися!!!розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
В інтерв’ю програмі журналістських розслідувань, оприлюдненому в четвер, на питання журналістів, чи має А.Портнов якийсь стосунок до команди В.Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів: “Ні, ніякого …. Як чорт від ладану”. Разом з тим бізнесмен зазначив, що сам він уже 20 років перебуває в добрих стосунках з А.Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником АП у нього відбулася за день до запису інтерв’ю.читати
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