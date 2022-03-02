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Boeing зупинив обслуговування авіакомпаній із Росії

Раніше російські перевізники отримали від провідних світових виробників авіадвигунів, компонентів та запчастин для літаків сповіщення про припинення співпраці

дата публікації: 02-03-2022



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