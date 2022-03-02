Boeing зупинив обслуговування авіакомпаній із Росії

Раніше російські перевізники отримали від провідних світових виробників авіадвигунів, компонентів та запчастин для літаків сповіщення про припинення співпраці
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Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойскогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …читати
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