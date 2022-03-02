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Russia Suggests Second Round of Ukraine Peace Talks as Troops Shell Cities

US President Biden says Russian leader Putin ‘Will Never Gain the Hearts and Souls of the Ukrainian People’ 

дата публікації: 02-03-2022



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