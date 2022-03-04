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В ОП заявили про відмову Москви від країн-посередників у переговорах і пояснили, чому процес йде тяжко

«Позиція Верховного Головнокомандувача України теж жорстка і тому перемовини йтимуть тяжко»

дата публікації: 04-03-2022



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