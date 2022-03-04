Many Asian Countries Condemn Russia’s War in Ukraine

Countries across Asia are condemning Russia’s invasion of Ukraine. Some key Asian countries are even joining international sanctions against Moscow. As VOA’s Bill Gallo reports, it is not just U.S. allies that are concerned.
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Головний рабин України пропонує присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу»розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
У зверненні головного рабина мовиться, що митрополит Андрей Шептицький керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні. Він не тільки давав накази переховувати єврейських дітей у монастирях, але й забороняв їх хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народучитати
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