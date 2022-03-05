Влада заявляє про точкові удари по Сумах, обстріли житлових кварталів Сєвєродонецька та бронетанкового заводу в Житомирі. Є жертви

«Дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищений 25-й ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного стосунку до військової сфери»
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Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
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