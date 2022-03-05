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Влада заявляє про точкові удари по Сумах, обстріли житлових кварталів Сєвєродонецька та бронетанкового заводу в Житомирі. Є жертви

«Дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищений 25-й ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного стосунку до військової сфери»

дата публікації: 05-03-2022



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