Блінкен: США та їхні союзники в Європі розглядають можливість відмови від російської нафти – CNN

Західні союзники намагаються «скоординовано» розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, повідомив державний секретар
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На виборах НЕ дамо жодного голосу за “за майбутнє міжнародного крадуна коломойського”розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Черговий шахрайський, антиукраїнський проект затіяв міжнародний крадун коломойський з подільниками. Коли ж насправді була заснована партія? Які зв’язку політсила має з хвойдою тимошенко, що її пов’язує із збанкрутілою групою “приват”читати
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