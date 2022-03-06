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На Закарпатті жінка намагалася вивезти чоловіка за кордон у багажнику – ДПСУ

В ніч на 6 березня на автомобільному пункті пропуску «Лужанка» на україно-угорському кордоні жінка намагалася вивезти чоловіка з України в Угорщину в багажнику автівки, повідомляє Державна прикордонна служба України у фейсбуці.

«Цієї ночі в пункті пропуску Лужанка у напрямку на виїзд з України в багажному відсіку під особистими речами було виявлено 50-річного громадянина України, який в незаконний спосіб намагався покинути територію України», − йдеться в повідомленні.

Як свідчить оперативне відео, чоловік лежав у багажнику, прикладений пакетами з особистими речами.

Після того, як Росія вторглася в Україну, президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан. Згідно з ним, чоловікам від 18 до 60 років, які є боєздатними, заборонено залишати країну.

Станом на 3 березня Україну залишили понад 1,2 млн біженців. Такі дані оприлюднив телеканал CNN з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Україну залишають переважно жінки, діти та люди старшого віку. Понад половина цих людей (756 тисяч) нині перебуває в Польщі. Також українських біженців першими прийняли Молдова, Румунія, Словаччина та Угорщина.

дата публікації: 06-03-2022



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