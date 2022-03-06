Премʼєр Британії оголосив план відповіді на агресію Росії проти України

Перед переговорами з лідерами Канади, Нідерландів та країн Центральної Європи, які відбудуться в Лондоні наступного тижня, Джонсон заявив, що вторгнення Росії «має провалитися, і має бути видно, що воно провалилося»
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Marine Le Pen said on January 3 that Russia’s annexation of Ukraine’s Crimea in 2014 was “not illegal”розділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини
France’s far-right leader and presidential candidate Marine Le Pen said on January 3 that Russia’s annexation of Ukraine’s Crimea in …читати
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