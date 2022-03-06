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Премʼєр Британії оголосив план відповіді на агресію Росії проти України

Перед переговорами з лідерами Канади, Нідерландів та країн Центральної Європи, які відбудуться в Лондоні наступного тижня, Джонсон заявив, що вторгнення Росії «має провалитися, і має бути видно, що воно провалилося»

дата публікації: 06-03-2022



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