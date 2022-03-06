Home  /  Усі новини  /  Рок-музикант Стінг заспівав для «хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії»

Рок-музикант Стінг заспівав для «хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії»

Багаторазовий лауреат премії «Греммі» назвав війну Росії проти України «кривавим та жахливо хибним рішенням однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда»

дата публікації: 06-03-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Інфографіка зарплат міністрів за грудень, у кого яка вийшла після підвищення
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Лідером за найвищою зарплатою став міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який отримав 234 тисячі гривень. Міністру юстиції Денису Малюсьці видали 226 тисяч гривень, а міністр соцполітики Юлія Соколовська отримала 217 тис. грн

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: