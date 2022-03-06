West Squeezes Putin as Russia Intensifies War on Neighboring Ukraine

Ukraine remains under attack from Russian forces waging war on orders from Russia’s President Vladimir Putin. Steadily increasing Western sanctions have so far failed to deter Russia’s aggression, as evacuation efforts in Ukraine stall because of indiscriminate bombing of civilian infrastructure. VOA’s Arash Arabasadi has the story.
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Верховна Рада України в четвер планує розглянути виділення грошей для себерозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Верховна Рада України в четвер планує розглянути законопроект про Конституційний суд, питання децентралізації і кошторис парламенту, заявляє голова Верховної Ради …читати
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