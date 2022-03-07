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Південна Корея зупинила транзакції з російським Центробанком

Уряд Південної Кореї заявив, що оприлюднить деталі після консультацій із відповідними державними установами

дата публікації: 07-03-2022



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@Мережа Правди

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розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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