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Резерв російських військ на кордоні з Україною становить менш як 9 тисяч осіб – Пентагон

З приблизно 170 000 військовослужбовців, дислокованих уздовж українського кордону в Росії та Білорусі, «приблизно 95%» зараз перебувають у межах країни, повідомив високопоставлений представник оборони США

дата публікації: 07-03-2022



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розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

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