Home  /  Усі новини  /  Президент Чехії нагородив Зеленського найвищою чеською державною нагородою

Президент Чехії нагородив Зеленського найвищою чеською державною нагородою

Земан звернув увагу на те, що церемонія відбувається в час, коли неподалік від Чехії «лютує війна, викликана російською агресією щодо України»

дата публікації: 08-03-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Итальянская прокуратура просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег
розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: