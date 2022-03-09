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Ukrainian Americans come together to support Ukraine

As the Russian invasion of Ukraine intensifies, the Ukrainian American community of the Washington metro area sponsored a donation drive for humanitarian relief and supplies for Ukraine, with the help of a local church. Saqib Ul Islam reports from Silver Spring, Maryland, where hundreds of Ukrainian Americans got together for a special service and charity bazaar for Ukraine.

дата публікації: 09-03-2022



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