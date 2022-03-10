В Україну доставили ще одну партію обладнання Starlink – Федоров

Михайло Федоров каже, що станції Starlink «допомагають нашим військовим і підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці»
…
Зеленський хоче змінити Конституцію України і надати собі диктаторські повноваженнярозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Стефанчук підкреслив, що Конституція точно буде змінена. Однак, поки що в ЗЕ-команді не в курсі, зміниться якась частина або повністю Конституція – !?!?! Раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про ймовірність правок до мовного закону – !?!?!читати
коментарі: