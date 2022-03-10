New York City Volunteers Mobilize to Help War-Ravaged Ukraine

The United Nations estimates that with Russia’s ongoing war against Ukraine, more than 12 million Ukrainians inside their country and about 4 million refugees will need assistance in the coming months. Some New Yorkers are stepping in to help. Nina Vishneva has the story, narrated by Anna Rice. VOA footage by Natalia Latukhina.
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Зеленський випустив з тюрми Володимира Заману – агента путіна і януковичарозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Екс-військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року приймав протиправні управлінські рішення і здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави. Йому загрожувало до 15 років за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрадачитати
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