Home  /  En, Усі новини  /  New York City Volunteers Mobilize to Help War-Ravaged Ukraine

New York City Volunteers Mobilize to Help War-Ravaged Ukraine

The United Nations estimates that with Russia’s ongoing war against Ukraine, more than 12 million Ukrainians inside their country and about 4 million refugees will need assistance in the coming months. Some New Yorkers are stepping in to help. Nina Vishneva has the story, narrated by Anna Rice. VOA footage by Natalia Latukhina.

дата публікації: 10-03-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Замана-Янукович-путін
Зеленський випустив з тюрми Володимира Заману – агента путіна і януковича
розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

Екс-військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року приймав протиправні управлінські рішення і здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави. Йому загрожувало до 15 років за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрада

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: