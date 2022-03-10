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Some Russians in the U.S. Suffer Blowback from Putin’s War in Ukraine.

Acts of vandalism. Cancel culture. Financial hits. Putin’s war on Ukraine is causing problems for some Russians living in the United States. As VOA’s Veronica Balderas Iglesias reports, many oppose Moscow’s aggression and are speaking out for peace. Ihar Tsikhanenka contributed to this report.

дата публікації: 10-03-2022



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

А порошенко і зелений карлик настільки зневажають киян, що вирішили засунути їм свої жінок. З тою лише різницею, що петро пропихує свою, а зеленський – свого слуги кулеби. Українці, кияни! Давайте 25 жовтня пошлемо усю цю наволоч туди де їм місце!

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