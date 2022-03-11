Ukrainian Grandmother Longs to Return After Her House Was Bombed

VOA News reporter Celia Mendoza visited the village of Medyka, in Poland, one of the busiest border crossings since the start of Russian invasion of Ukraine. This is what she saw.
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Світ шокований призначенням адвоката Коломойського головою АП і називає це олігархічним реваншемрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України міжнародні оглядачі були стурбовані його потенційними кадровими призначеннями – зокрема, тим, чи приведе він до влади когось з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Ми зібрали перші реакції міжнародних оглядачівчитати
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