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Ukrainian Grandmother Longs to Return After Her House Was Bombed

VOA News reporter Celia Mendoza visited the village of Medyka, in Poland, one of the busiest border crossings since the start of Russian invasion of Ukraine. This is what she saw.

дата публікації: 11-03-2022



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