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Папа Римський назвав Маріуполь «містом-мучеником»

Понтифік 13 березня присвятив війні Росії проти України серію твітів російською, українською та англійською мовами, в яких закликав «припинити різанину»

дата публікації: 13-03-2022



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