Переговори з Росією: у Зеленського очікують на «конкретні результати в лічені дні»

Переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті, повідомив 12 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
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Погано бути рабом, але ще гірше бути рабом раба!розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Громадяни України схаменіться, що ви робите?Ви голосуєте за покидька, який бігає похвостичем у грабіжника і вбивці Коломойського, бо вам погано живеться!Пригадайте як ви голосували за дебільного Януковича у 2010 році, бо вам здавалося, що Ющенко не зробив вас багатими. Чим це закінчилося – Майдан, війна, анексія, десятки тисяч вбитих і покалічених. Стало краще?читати
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