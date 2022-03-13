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Посольство США засудило обстріл Яворівського полігону військами РФ

«Атака на центр, де представники США, Польщі, Литви, Великої Британії, Канади та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування»

дата публікації: 13-03-2022



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