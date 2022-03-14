Home  /  Усі новини  /  Генштаб підбив підсумки 18-го дня війни РФ проти України

Генштаб підбив підсумки 18-го дня війни РФ проти України

«Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях»

дата публікації: 14-03-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Зе-Конституція
Зеленський хоче змінити Конституцію України і надати собі диктаторські повноваження
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Стефанчук підкреслив, що Конституція точно буде змінена. Однак, поки що в ЗЕ-команді не в курсі, зміниться якась частина або повністю Конституція – !?!?! Раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про ймовірність правок до мовного закону – !?!?!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: