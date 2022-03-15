Пошук компромісів із залученням інших країн – українці в опитуванні про шляхи завершення війни

Реальним шляхом завершення війни більшість українців бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%), йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

«Водночас майже третина вважають, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% – погодитись на більшість вимог РФ», – йдеться в дослідженні.

Крім того, 56% опитаних вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України.

«Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії. Тільки 15-17% думають, що росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну. Тих хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%», – вказує опитування.

Також соціологи з’ясували, що українці абсолютно не готові віддавати Крим і Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

«Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди», – йдеться в дослідженні.

Також вказується, що підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Опитування тривало 12-13 березня серед 1200 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

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