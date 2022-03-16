Зеленський про переговори з РФ: позиції звучать реалістичніше, але потрібен час

«Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України»
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Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойськогорозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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