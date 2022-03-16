Кличко: плани РФ взяти Київ «не реалізуються ніколи»

«На сьогодні можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи!»
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Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойськогорозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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