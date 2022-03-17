Biden Announces $800M in Security Aid for Ukraine

U.S. President Joe Biden announced $800 million in new security assistance to help Ukraine defend itself against the Russian invasion, in addition to the $200 million he allocated last week. This followed an address by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the U.S. Congress earlier Wednesday. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this report.
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Придурок ківа отримав в рило від ветерана війнирозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Одіозний народний депутат України від “Опозиційною платформи – За життя” ілля ківа спробував побити відвідувача ресторану в Києві. За деякими даними, він є ветераном АТО. Відзначається, що інцидент стався в закладі Мосс 22 січня близько 12:00читати
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