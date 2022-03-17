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Biden Announces $800M in Security Aid for Ukraine

U.S. President Joe Biden announced $800 million in new security assistance to help Ukraine defend itself against the Russian invasion, in addition to the $200 million he allocated last week. This followed an address by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the U.S. Congress earlier Wednesday. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this report.

дата публікації: 17-03-2022



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