ДПСУ про рух на кордоні: минулої доби майже 55 тисяч людей з України виїхали, понад 18 тисяч – в’їхали

Коломойський, перебуваючи менше тижня в Україні, встиг: зустрітися і з трьома депутатами від групи «Відродження» в компанії з бізнесменом Павлом Фуксом, провести двогодинну зустріч на території Міністерства внутрішніх справ з міністром Арсеном Аваковим, побував кортеж Коломойського в гостях у впливового народного депутата Олександра Грановського та тричі приїхати додому до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко

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