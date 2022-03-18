Ракетний удар по Краматорську – влада каже про 2 загиблих і 6 поранених

У світі відбувається різке падіння цін на енергоресурси: нафту, газ і вугілля. Це потягнуло за собою зниження цін на електроенергію. І тільки в Україні навіть під час кризи, епідемії та карантину відбулося зростання ціни. Це саме те, що там довго та агресивно лобіювала компанія ДТЕК бандюка ахметова

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