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Aid Group Welcomes Ukraine Refugees With Hot Meal in Poland

In just three weeks, amid Russia’s invasion, an estimated 3 million people have fled Ukraine to neighboring countries, including Poland where herculean efforts are underway to feed and care for the new arrivals. VOA’s Myroslava Gongadze reports from Medyka, a Polish town along the border with Ukraine.

дата публікації: 18-03-2022



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