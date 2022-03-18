Aid Group Welcomes Ukraine Refugees With Hot Meal in Poland

In just three weeks, amid Russia’s invasion, an estimated 3 million people have fled Ukraine to neighboring countries, including Poland where herculean efforts are underway to feed and care for the new arrivals. VOA’s Myroslava Gongadze reports from Medyka, a Polish town along the border with Ukraine.
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Прокуратура вилучила пістолет депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Прокуратура вилучила пістолет народного депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, з якого він поранив людину 31 грудня на Київщині. …читати
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