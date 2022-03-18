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Blinken: No Evidence Russia Is Serious About Cease-Fire in Ukraine

Ukrainian and Russian officials say they have made progress in negotiations toward a cease-fire in the 3-week war. Experts detect a shift in Russia’s demands as the war has gone on much longer than it planned. But U.S. Secretary of State Antony Blinken says he sees no evidence Russia is serious about diplomacy. VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports.
Camera: Yan Boechat 

дата публікації: 18-03-2022



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