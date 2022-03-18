Blinken: No Evidence Russia Is Serious About Cease-Fire in Ukraine

Ukrainian and Russian officials say they have made progress in negotiations toward a cease-fire in the 3-week war. Experts detect a shift in Russia’s demands as the war has gone on much longer than it planned. But U.S. Secretary of State Antony Blinken says he sees no evidence Russia is serious about diplomacy. VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports.
Camera: Yan Boechat
…
Зеленський мріє сидіти на Банковій 10 років і набирає фантастичні борги на цей термін. Хто буде їх віддавати?розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Міністерство фінансів України готується випустити нові євробонди, які будуть розраховані на 10 років. Нагадаємо, українські євробонди дешевшають через чутки про Коломойського і інцидент з Гонтаревої.читати
коментарі: