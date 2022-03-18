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VOA Interview: AFRICOM’s General Stephen Townsend

VOA Pentagon Correspondent Carla Babb interviews AFRICOM commander Gen. Stephen Townsend. Their conversation touches on Somalia, Russia, China and Iran.

дата публікації: 18-03-2022



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