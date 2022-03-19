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«Ми давно перестали боятися» – експремʼєр Росії Медведєв про західні санкції

Високопосадовець вважає, що помʼякшення позиції Заходу спричинить зростання ціни нафти і газу, експортером яких є Росія

дата публікації: 19-03-2022



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