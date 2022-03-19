«Ми давно перестали боятися» – експремʼєр Росії Медведєв про західні санкції

Високопосадовець вважає, що помʼякшення позиції Заходу спричинить зростання ціни нафти і газу, експортером яких є Росія
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Прізвища так званих суддів і співробітників Окружного адміністративного суду Києва, які обікрали українців на мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Ці нікчеми живуть серед нас, дихають українським повітрям, їдять український хліб і знищують Українську Державу. Ми не визнаємо їх суддями і не визнаємо рішення цього так званого суду.
ГАНЬБА ВИРОДКАМ І ЯНИЧАРАМ!
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