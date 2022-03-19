Home  /  Усі новини  /  Через авіаудар військ РФ загорівся зерносклад на Житомирщині – ДСНС

Через авіаудар військ РФ загорівся зерносклад на Житомирщині – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через обстріл військ РФ на Житомирщині сталася пожежа на складі зерна.

«О 08:26 19 березня в смт Народичі Коростенського району рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

дата публікації: 19-03-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Мосейчук
Ведуча телеканалу Коломойського Наталія Мосейчук за їжу готова продати свою честь, гордість і Україну.
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Історія любить повторюватися. А в Україні тим паче. Адже ми країна невивчених історичних уроків. Постійно «наступаємо на граблі». Хоча можна …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: