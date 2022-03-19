Biden Warns China of ‘Consequences’ for Supporting Russia’s War on Ukraine

President Joe Biden spoke with Chinese leader Xi Jinping for nearly two hours Friday, saying the U.S. wants Russian President Vladimir Putin to end to his war on Ukraine. Chinese state media said Xi told Biden that Beijing does not want crisis or conflict. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.
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Крадун Коломойський ліг під кривавого Путіна: конфлікт на Донбасі є громадянською війною українців!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі відбувається громадянський конфлікт, при якому одну зі сторін підтримує Російська Федерація. На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. На уточнююче запитання, хто з ким воює на Донбасі, бізнесмен відповів: “Українці з українцями”.читати
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