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Biden Warns China of ‘Consequences’ for Supporting Russia’s War on Ukraine

President Joe Biden spoke with Chinese leader Xi Jinping for nearly two hours Friday, saying the U.S. wants Russian President Vladimir Putin to end to his war on Ukraine.  Chinese state media said Xi told Biden that Beijing does not want crisis or conflict. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.

дата публікації: 19-03-2022



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