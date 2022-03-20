Зеленський «розколов суспільство» – голова Держдуми Росії про зупинення діяльності ОПЗЖ та ще 10 партій

Раніше цього тижня кілька впливових депутатів українського парламенту заявили про вихід із фракції «Опозиційної платформи – За життя»
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Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
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