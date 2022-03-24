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Чиновник Міноборони РФ нагородив «за відвагу» військових, які окопалися на території школи на Київщині

Проаналізувавши відео, журналісти встановили, що воно зняте на території Катюжанської школи

дата публікації: 24-03-2022



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