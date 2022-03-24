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US Determines Russia Has Committed War Crimes in Ukraine

The United States assesses that members of Russia’s military, since their invasion of Ukraine last month, have committed war crimes there and vows that those responsible will be held accountable. VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports.

дата публікації: 24-03-2022



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