US Determines Russia Has Committed War Crimes in Ukraine

The United States assesses that members of Russia’s military, since their invasion of Ukraine last month, have committed war crimes there and vows that those responsible will be held accountable. VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports.
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Зрадник арахамія сердиться на своїх однопартійців-зрадниківрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Перед президентськими виборами 2019 року нікчема арахамія зрадив Порошенка, перевзувся в повітрі і перебіг до зеленого карлика. Завдяки цьому отримав депутатський мандат і посаду керівника фракціїчитати
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