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Від виготовлення броні до випікання хліба: як українці допомагають своїй армії(фотогалерея)

Українські волонтери допомагають своїй армії та територіальній обороні у відсічі російській широкомасштабній агресії, забезпечуючи їх усім необхідним. Одні готують гарячі обіди для бійців, інші шиють одяг, треті роблять деталі для бронежилетів – кожен волонтер займається тим, що йому під силу.

дата публікації: 25-03-2022



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