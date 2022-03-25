Від виготовлення броні до випікання хліба: як українці допомагають своїй армії(фотогалерея)

Українські волонтери допомагають своїй армії та територіальній обороні у відсічі російській широкомасштабній агресії, забезпечуючи їх усім необхідним. Одні готують гарячі обіди для бійців, інші шиють одяг, треті роблять деталі для бронежилетів – кожен волонтер займається тим, що йому під силу.
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Аналогічні шахрайсько-пропагандистські сайти запущені у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Польщі, та Словакії. Центальний офіс знаходиться у столиці путляндії, а з метою прикриття …читати
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