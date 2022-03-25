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Зеленський анонсував будівництво тимчасового житла для переселенців

«Після того, як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім»,

дата публікації: 25-03-2022



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