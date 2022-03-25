Ukraine War Imperils Turkish Wheat Supplies

Turkey is paying a heavy economic price for its dependency on Ukrainian and Russian wheat, as Russia’s invasion of Ukraine sees wheat exports drying up. The shortages are raising further concerns in Turkey about skyrocketing inflation, as Dorian Jones reports from Istanbul.
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Підтримай петицію за відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповичарозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію). Відповідно до відкритої інформації, Богдан двічі працював в уряді Азарова, а звільнив уже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року.читати
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