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26 березня «cпрацювали всі погоджені гуманітарні коридори», евакуювали 5208 людей – Верещук

«Через блокування автобусів на блокпості у Василівці сьогодні не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Щиро сподіваюсь, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя»

дата публікації: 26-03-2022



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