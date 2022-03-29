Голова Черкаської ОВА нагородив одного із прикордонників з острова Зміїний

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про відзначення одного з прикордонників, які були захоплені в полон на острові Зміїний на початку повномасштабної російської агресії.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний», – цитує Табурця пресслужба Черкаської ОВА.

Голова області нагородив прикордонника відзнакою «За заслуги перед Черкащиною».

Обласна влада не наводить повного імені прикордонника. За даними медіа, йдеться про Романа Грибова – офіцера Державної прикордонної служби. За повідомленнями, саме він відповів на пропозицію російського військового корабля здатися в полон фразою, яка згодом стала крилатою.

Раніше вдень 29 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відмовилася підтвердити чи заперечити заяву президента Володимира Зеленського про звільнення з полону частини прикордонників та моряків, які вціліли після нападу російських військ на острів Зміїний 24 лютого.



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