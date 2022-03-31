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Байден розпорядився про випуск нафти із стратегічних запасів

Президент США Джо Байден розпорядився випускати щоденно мільйон барелів нафти з національних стратегічних нафтових запасів у спробі контролювати ціни на енергоносії для споживачів США.

«Суть у тому, що якщо ми хочемо знизити ціни, нам потрібно мати більше поставок нафти прямо зараз», – сказав Байден.

У Білому домі заявили, що масштаби цього випуску є безпрецедентними.

«Цей рекорд забезпечить історичний обсяг поставок, який буде служити мостом до кінця року, коли збільшиться внутрішнє виробництво», – йдеться в повідомленні.

Використання нафтових запасів США має на меті знизити ціни на енергоносії. Вони зросли після того, як США та союзники запровадили жорсткі санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

дата публікації: 31-03-2022



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