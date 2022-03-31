Японія називатиме південні Курильські острови «споконвічними окупованими Росією територіями»

На початку березня 2022 року міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в парламенті назвав Південні Курили «споконвічно японськими»
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Зараз в Україні відсутній суд: верховний суд подарував 21 мільйон шахраю коломойському, бо він друг зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ, який намагався продати заставу за кредитом рефінансування, виданому «Приватбанку» ще за часів Коломойського. Суд фактично вирішив, що і в майбутньому за борги олігарха має відповідати вже державний «Приватбанк», тобто прості українці!!!читати
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