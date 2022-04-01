Генштаб ЗСУ підпив підсумки останнього бойового дня березня

Найближчим часом війська РФ намагатимуться утримати військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України, кажуть у Генштабі ЗСУ
…
Зеленський покарав юриста, бо той публічно заявив, що Андрій Богдан потрапляє під люстраціюрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Зеленський виключив з міжнародної делегації, яка вирушить до Гааги, заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова. Бо він публічно заявляв про те, що нинішній глава Адміністрації президента Андрій Богдан потрапляє під люстрацію, тобто незаконно займає посадучитати
коментарі: