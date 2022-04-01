У Росії кінофестиваль «Артдокфест» закрився, не відкрившись. Режисера Манського облили фарбою

«Артдокфест» – один із найпопулярніших російських документальних кінофестивалів. З 2007 року він відбувався одразу в кількох містах Росії
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Ну що любителі ЗК-команди дочекалися? “Б*ядина Януковича” Портнов уже в Україні, скоро приїдуть інші кровосісірозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Бл**іна Януковича Портнов повернувся, і це перша реальна перевірка Зеленського. Більша частина звичайно знову все проковтне, в цьому немає сумнівів, а ось як буде реагувати активна меншість … час покаже…читати
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