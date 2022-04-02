Мер Бучі на Київщині повідомив про сотні загиблих городян після звільнення міста від військ РФ – ЗМІ

Громадяни України схаменіться, що ви робите?Ви голосуєте за покидька, який бігає похвостичем у грабіжника і вбивці Коломойського, бо вам погано живеться!Пригадайте як ви голосували за дебільного Януковича у 2010 році, бо вам здавалося, що Ющенко не зробив вас багатими. Чим це закінчилося – Майдан, війна, анексія, десятки тисяч вбитих і покалічених. Стало краще?

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